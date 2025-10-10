Alberi in pessime condizioni di stabilità si procede alla rimozione | le vie interessate

Si sono resi necessari per ragioni legate alla tutela della sicurezza dei cittadini gli interventi di rimozione programmati per alcune piante in stato vegetativo critico, presenti in diverse aree del territorio comunale di Ferrara. Gli interventi saranno eseguiti nei prossimi giorni a cura di.

Nel territorio comunale interventi a tutela dell'incolumità pubblica su alberi in pessime condizioni di stabilità - Nel rispetto del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Ferrara, nel corso della prima stagione utile, Ferrara TUA provvederà alla messa a dimora di un congruo numero di essenze, ... Secondo cronacacomune.it

