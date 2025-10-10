Albanese un brutto scivolone
Vorrei sapere a che titolo è stata conferita la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese che con Bologna non ha niente da spartire. Inoltre ultimamente con le sue dichiarazioni e i suoi atteggiamenti ha ricevuto dure critiche anche da esponenti del PD. Il sindaco Matteo Lepore farebbe meglio a interessarsi di quello che succede a Bologna fra lo sfacelo dei cantieri e le devastazioni dei manifestanti Pro Palestina. Roberto Gentilini Risponde Beppe Boni Un bel mazzo di risultati la maggioranza che governa il Comune di Bologna l’ha ottenuto conferendo la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi: ha profondamente diviso il Pd, ha fatto indignare certamente la maggioranza dei cittadini di Bologna e molti italiani, ha clamorosamente toppato il momento di farlo e cioè alla vigilia del 7 ottobre anniversario della strage di Hamas verso gli israeliani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
