“Prendi una barchetta a Livorno, fai una Flotilla personale ma non rompere i cog.”. Matteo Salvini non ha utilizzato troppi giri di parole nel dare un “consiglio” a Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu al centro delle polemiche ormai da settimane. Intervenuto a Firenze all'evento di chiusura della campagna elettorale con gli altri leader del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi – candidato alle regionali della coalizione – il segretario federale della Lega ha stroncato senza mezzi termini la decisione del Comune fiorentino di dare la cittadinanza onoraria alla funzionaria pro Pal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Albanese fatti una Flotilla personale ma non rompere i c...". La lezione di Salvini alla funzionaria pro Pal