Albanella furto di computer in tre istituti scolastici

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre istituti scolastici di Albanella sono stati oggetto di un furto. Ignoti si sono introdotti negli edifici asportando computer portatili e fissi. Per accedere ai pc portatili sono state forzate due casseforti. Le postazioni fisse rubate contenevano file e documenti relativi alle attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: albanella - furto

