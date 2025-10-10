Albanella furto di computer in tre istituti scolastici
Tre istituti scolastici di Albanella sono stati oggetto di un furto. Ignoti si sono introdotti negli edifici asportando computer portatili e fissi. Per accedere ai pc portatili sono state forzate due casseforti. Le postazioni fisse rubate contenevano file e documenti relativi alle attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: albanella - furto
