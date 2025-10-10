Albana Dèi | tredicesima edizione dell' evento dedicato a uno dei vitigni più identitari della Romagna
Torna anche in questo 2025 la Selezione Enologica “Albana Dèi”, l’evento dedicato a uno dei vitigni più rappresentativi e identitari della Romagna. La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, continua a mettere al centro dell’attenzione pubblica la Docg Romagna Albana, simbolo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: albana - tredicesima
Nuovo articolo su Viaggiatori del gusto - A Bertinoro 13 sommelier si contendono il titolo di Ambasciatore dell’Albana - facebook.com Vai su Facebook
La Marzocchina, arriva la tredicesima edizione - La Ciclostorica “La Marzocchina” giunge quest'anno alla sua 13ª edizione: una vera e propria festa su due ruote che unisce sport, passione e convivialità. Lo riporta lanazione.it