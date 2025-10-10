Albana Dèi | tredicesima edizione dell' evento dedicato a uno dei vitigni più identitari della Romagna

Ravennatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche in questo 2025 la Selezione Enologica “Albana Dèi”, l’evento dedicato a uno dei vitigni più rappresentativi e identitari della Romagna. La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, continua a mettere al centro dell’attenzione pubblica la Docg Romagna Albana, simbolo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

