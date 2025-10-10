Al via Unicum la nuova rassegna teatrale di Onda Larsen a Spazio Kairos
Si chiama “Unicum” la nuova stagione teatrale organizzata da Onda Larsen. Allo Spazio Kairos, ex fabbrica convertita in teatro in via Mottalciata 7, tra Barriera di Milano e Aurora, prende il via venerdì 17 ottobre. In cartellone, fino al 10 maggio, 27 spettacoli, selezionati in giro per l'Italia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: unicum - nuova
