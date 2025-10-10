Al via nelle farmacie la campagna vaccinale antinfluenzale obiettivo 35 mila vaccinazioni
Parte lunedì, 13 ottobre, anche in Emilia-Romagna la vaccinazione contro il virus influenzale e Federfarma Emilia-Romagna annuncia l’avvio di una nuova campagna di comunicazione dedicata alla promozione della vaccinazione antinfluenzale in farmacia. L’iniziativa nasce per sensibilizzare anche la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Da metà ottobre via alla campagna vaccinale contro influenza stagionale e covid in Piemonte, farmacie ancora in prima linea
Iniziata la campagna vaccinale per influenza stagionale e Covid nelle farmacie di Napoli Chi può ricevere la dose, i costi e l’elenco completo delle farmacie convenzionate: https://fanpa.ge/pHjcS - facebook.com Vai su Facebook
Campagna vaccinale antinfluenzale: al via la somministrazione nelle farmacie in questa Regione (informazioneoggi.it) - Oltre che presso i medici di base, si potrà usufruire del servizio dei farmacisti. Scrive informazioneoggi.it
In Emilia Romagna al via la campagna per la vaccinazione contro l’influenza - BOLOGNA (ITALPRESS) – Un milione e 100mila dosi di vaccino già disponibili, che potranno aumentare di un ulteriore 20%, fino a quasi 1,5 milioni: in Emilia- Riporta italpress.com