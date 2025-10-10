Al via la Vitiligine Week una settimana di incontri e consulenze mediche gratuite
Dal 3 all’8 novembre, in più di 35 centri dermatologici in tutta Italia, i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio la malattia, discutere la propria condizione e aggiornarsi sulle possibilità terapeutiche. Ecco come prenotarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: vitiligine - week
Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri
Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in 35 centri
Torna in Piemonte la Vitiligine Week: a novembre incontri gratuiti con i dermatologi
Salute, dal 3 all'8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri - X Vai su X
Per la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite, dedicate ai pazienti con vitiligine. Come prenotare le visite presso gli ospedali di L'Aquila e Avezzano. - facebook.com Vai su Facebook
Al via la Vitiligine Week, una settimana di incontri e consulenze mediche gratuite - Dal 3 all’8 novembre, in più di 35 centri dermatologici in tutta Italia, i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio la malattia, discutere la propria condizione e a ... vanityfair.it scrive
Vitiligine Week 2025: visite gratuite in Abruzzo - Dal 3 all’8 novembre visite dermatologiche gratuite per la Vitiligine Week. Da abruzzonews.eu