Al via la vaccinazione contro l’influenza possibile una dose congiunta anti covid | Importante per i fragili

Ravennatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un milione e 100mila dosi di vaccino già disponibili, che potranno aumentare di un ulteriore 20%, fino a quasi 1,5 milioni: in Emilia-Romagna parte lunedì 13 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, utile a prevenire e contrastare la circolazione dei virus respiratori che quest’anno è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

