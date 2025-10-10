Al via la rassegna del Caffè letterario Le Giubbe Rosse

Firenze, 10 ottobre 2025 — Il Caffè letterario Giubbe Rosse porta al centro del dibattito cittadino libri, storia e attualità con una serie di incontri pomeridiani che attraverseranno i mesi di ottobre e novembre. Il primo appuntamento è stato quello di martedì scorso, con “1968, ideali infranti o infrangibili? Ciò che seguì nel decennio 1968–1978”, un focus sulle eredità del Sessantotto. L’incontro è tato curato da Maria Cristina Galletti, con gli interventi di Vincenzo Striano, scrittore e medaglia per la Pace e i Diritti Umani della Regione Toscana, e lo scrittore David Basevi. Ad introdurre l'incontro la medico chirurgo Simona Spini, fondatrice e presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Simone Borgheresi Campioni di Vita”, impegnata nel recupero di persone con disabilità motorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

