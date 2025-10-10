Al via la nuova stagione del Teatro Abc di Catania
Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale Turi Ferro 2025-2026 all’Abc di Catania. Nove mesi di ricchissima programmazione ospitata nella sede di via Pietro Mascagni, 94. Tredici spettacoli che compongono un cartellone di nomi di prima grandezza nel panorama italiano e internazionale. Proposte artistico-culturali di indiscusso pregio che spaziano mirabilmente tra generi e linguaggi differenti, attingendo alla straordinaria tradizione di un teatro sempreverde che in Sicilia trova rinnovata linfa e nutrimento. Si parte sabato 11 ottobre con l’immarcescibile PIPPO PATTAVINA, mattatore della scena ne “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello per la regia di Guglielmo Ferro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
