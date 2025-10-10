Al via la campagna antinfluenzale | pronte 1,1 milioni di dosi
La Regione Emilia-Romagna si prepara ad affrontare la stagione invernale con il lancio della campagna di vaccinazione antinfluenzale che scatterà lunedì 13 ottobre. L'obiettivo è proteggere le categorie più vulnerabili e alleggerire la pressione su pronti soccorso e ospedali, considerando che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Venerdì 10 ottobre al via la campagna antinfluenzale per personale e pazienti del Policlinico di Bari Parte venerdì 10 ottobre alle ore 10 la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025 per il personale e i pazienti del Policlinico di Bari. La campagna sarà re - facebook.com Vai su Facebook
Campagna antinfluenzale, 45mila dosi per Ascoli e San Benedetto. Angelini "mix virus respiratori: influenza, Covid e sinciziale" #ANSA - X Vai su X
Al via la campagna antinfluenzale: pronte 1,1 milioni di dosi - L'assessore Fabi: "Primi in Italia per over 65, ma possiamo fare ancora meglio". bolognatoday.it scrive
Antinfluenzale, al via le vaccinazioni in farmacia: “Tutto pronto, tante prenotazioni” - Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco: "Nelle farmacie somministrazioni al via il 13 ottobre". Lo riporta bergamonews.it