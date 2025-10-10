Al via la campagna antinfluenzale | pronte 1,1 milioni di dosi

Bolognatoday.it | 10 ott 2025

La Regione Emilia-Romagna si prepara ad affrontare la stagione invernale con il lancio della campagna di vaccinazione antinfluenzale che scatterà lunedì 13 ottobre. L'obiettivo è proteggere le categorie più vulnerabili e alleggerire la pressione su pronti soccorso e ospedali, considerando che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

via campagna antinfluenzale pronteAl via la campagna antinfluenzale: pronte 1,1 milioni di dosi - L'assessore Fabi: "Primi in Italia per over 65, ma possiamo fare ancora meglio". bolognatoday.it scrive

via campagna antinfluenzale pronteAntinfluenzale, al via le vaccinazioni in farmacia: “Tutto pronto, tante prenotazioni” - Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco: "Nelle farmacie somministrazioni al via il 13 ottobre". Lo riporta bergamonews.it

