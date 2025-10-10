Al via la 37esima edizione de L' arte della marionetta la rassegna per grandi e piccini
Ravenna è stata una delle prime Citta in Italia ad avere una vera e propria stagione di teatro per le famiglie, tutta dedicata al mondo delle marionette e dei burattini, incredibile strumento di dialogo fra le generazione e le culture. Erano 37 anni fa. Ecco perché quando si avvicina l’autunno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
