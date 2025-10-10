Al via il progetto MUEVT  | sosta gratuita per un mese per chi ha un ISEE fino a 18 mila euro

Tarantini Time Quotidiano Partirà il prossimo 13 Ottobre il progetto “M.U.E.V.T.” (Mobilità Urbana Ecosostenibile per la Valorizzazione del Territorio) promosso dal Comune di Taranto e realizzato in partenariato con Kyma Mobilità, Uniba, Greenroad, Mashmallow e InGreen, rivolto ai lavoratori con ISEE fino a 18 mila euro che ne faranno richiesta e in possesso dei requisiti, cui sarà assegnato gratuitamente uno speciale permesso di sosta con validità 30 gg., utilizzabile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 15.30, in tutte le zone di sosta tariffata su strada del Comune di Taranto. Sono escluse le aree di parcheggio chiuse e recintate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

