Al via il countdown per la 39° Sagra della Castagna targata Pro Loco ‘Civitella Licinio’

Partito il countdown per la 39esima Sagra della Castagna in programma dal 23 al 27 ottobre a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri. Saranno cinque giorni immersi nella natura matesina tra gastronomia, cultura, escursioni, spettacoli musicali il tutto organizzato dalla Pro Loco 'Civitella Licinio' nel suggestivo scenario del centro storico. Non mancheranno prelibatezze culinarie a base di castagne, tanti tipi di dolci come i 'panzarotti' ripieni con castagne e cioccolato, primi piatti preparati con le ricette antiche, l'angolo braceria, ma anche zuppe autunnali, le classiche caldarroste e tanto altro.

