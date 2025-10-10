Al via Extra Ordinario mostra del workshop dell’Atelier F dell’Accademia di Belle Arti

È stata inaugurata oggi, venerdì 10 ottobre, negli spazi ex industriali del padiglione Antares a Marghera, la mostra conclusiva della sesta edizione di Extra Ordinario, workshop dell’Atelier F dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, realizzato in collaborazione con Arsenalia, società di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

