Al vertice in Italia | la Normale al secondo posto per il Times Higher Education
Pisa, 10 ottobre 2025 – La Scuola Normale Superiore è tra le prime 150 università del mondo nella Classifica World University Rankings della rivista britannica Times Higher Education, pubblicata oggi: in particolare è alla 137° posizione su scala globale e secondo ateneo italiano dopo l’Università di Bologna. Si conferma prima tra le Scuole a statuto speciale italiane. I risultati di World University Rankings si riferiscono all’anno accademico 20222023 e sono in comparazione con l’anno accademico 20212022: riguardano 2.191 istituti provenienti da 115 paesi e territori. In testa al ranking globale per il decimo anno consecutivo, l'Università di Oxford, seconda Massachusetts Institute of Technology, terze le università di Princeton e Cambridge. 🔗 Leggi su Lanazione.it
