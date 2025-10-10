Al piccolo teatro dello Scalo debutta Casalinghe disperate
. Sabato 11 ottobre alle 21 andrà in scena lo spettacolo del laboratorio actor&drama, scritto e diretto da Giancamillo Marrone, liberamente tratto da Le Cognate di Michel Tremblay.Una commedia amara sul consumismo e la sua degenerazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: piccolo - teatro
Sotto le stelle del cinema 2025, le proiezione all’aperto del weekend al Piccolo teatro
Monte Castello di Vibio, il teatro più piccolo del mondo protagonista su Rete4
Manocalzati, si vola con il “Piccolo Principe”: mongolfiere, teatro e magia sotto le stelle
Sabato sera al Piccolo Teatro Grassi abbiamo assistito allo spettacolo del Barone Rampante con genitori e bambini, ed è stato come salire sugli alberi insieme a Cosimo! Una scena dopo l’altra, ci siamo immersi in un mondo fatto di scelte coraggiose, libertà e - facebook.com Vai su Facebook
#FrancoBranciaroli torna al Piccolo per vestire i panni dell’avaro e dispotico protagonista della celebre commedia di #CarloGoldoni: uno dei ruoli più amati dal pubblico e dagli attori, fin dal debutto del 1762. "Sior Todero brontolon" 11 - 19 ottobre | Teatro Stre - X Vai su X
Al piccolo teatro dello Scalo debutta “Casalinghe disperate” - Sabato 11 ottobre alle 21 andrà in scena lo spettacolo del laboratorio actor&drama, scritto e diretto da Giancamillo Marrone, liberamente tratto da Le Cognate di Michel Tremblay. Come scrive chietitoday.it
La stagione di prosa del Piccolo teatro dello Scalo riparte con “Glengarry Glen Ross” di David Mamet - Il primo appuntamento è alle ore 21, con uno spettacolo di grande intensità e attualità, “Glengarry Glen Ross” di ... Scrive chietitoday.it