Al Pala Dal Lago in arrivo una palestra per diversamente abili al posto della piscina
L'area della piscina del Pala Dal Lago diventerà una palestra per diversamente abili.“La giunta ha approvato qualche giorno fa la riqualificazione del Palazzetto Stefano Dal Lago, un passo concreto verso una città più inclusiva, moderna e capace di rispondere ai bisogni di tutti i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: pala - lago
IMPEGNO DOMENICALE AL PALA DAL LAGO PER LA NOSTRA B La squadra di mister Claudio Battistella affronterà in casa l'Hrc Monza B: appuntamento al Pala Dal Lago questa domenica 12 ottobre alle ore 18. Forza ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, in arrivo Palestra dall'Atalanta - Dopo la cessione di Nadir Zortea al Bologna, il Cagliari sta per correre ai ripari e nelle prossime ore perfezionerà l'arrivo di Marco Palestra dall'Atalanta. Da tuttomercatoweb.com