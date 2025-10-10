Al Pala Dal Lago in arrivo una palestra per diversamente abili al posto della piscina

Novaratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'area della piscina del Pala Dal Lago diventerà una palestra per diversamente abili.“La giunta ha approvato qualche giorno fa la riqualificazione del Palazzetto Stefano Dal Lago, un passo concreto verso una città più inclusiva, moderna e capace di rispondere ai bisogni di tutti i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pala - lago

