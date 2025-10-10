Al nido con la Regione accompagnati dall’Europa | abbattimento delle rette per l' anno

Ferraratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Riva del Po, anche per il corrente anno scolastico, provvederà ad abbattere le rette di frequenza all’asilo nido comunale per tutte le famiglie residenti, con Isee pari o inferiore a 40mila euro. Il Settore Scuola agli aventi diritto, in questi giorni, invierà la richiesta di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

