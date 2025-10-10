Al Meis la rassegna del libro ebraico | Nell’animo prevale la speranza
"Il sangue si dona e non si versa". Nella giornata in cui (almeno) si comincia a parlare di pace, il messaggio più significativo arriva dall'ex presidente dell'Avis comunale di Ferrara, Sergio Mazzini, cui il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis, che ha sede nella città estense, ha deciso di assegnare il premio Kavod, istituito lo scorso anno. Mazzini ha voluto poi condividere il premio con tutta l'associazione – "è più di una famiglia, è una condivisione di valori" –, ricordando quando "nel 2022, dopo l'incontro con il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto, per parlare di solidarietà abbiamo deciso di attivare una convenzione a favore di donatori, donatrici e scuole.
Continua il centenario di Carlo Rambaldi! Sabato 11 ottobre alle ore 21.00 al Cinema Apollo di Ferrara, vi aspettiamo per una proiezione speciale di "E.T. l'extraterrestre" di Steven Spielberg, nell'ambito della rassegna del MEIS "Un futuro da scrivere", dedic
Libro Ebraico a Ferrara, incontri e riflessioni al Meis - Ferrara Da giovedì a domenica, torna al Meis di Ferrara (via Piangipane, 81) la rassegna di incontri dedicata al Libro Ebraico giunta alla sua XVI edizione.
Un futuro da scrivere. Al Meis quattro giorni di dialoghi e proiezioni - Ospiti romanzieri, storici, giornalisti, pensatori all'insegna dell'inclusione.