Al Meis la rassegna del libro ebraico | Nell’animo prevale la speranza

"Il sangue si dona e non si versa". Nella giornata in cui (almeno) si comincia a parlare di pace, il messaggio più significativo arriva dall’ex presidente dell’Avis comunale di Ferrara, Sergio Mazzini, cui il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis, che ha sede nella città estense, ha deciso di assegnare il premio Kavod, istituito lo scorso anno. Mazzini ha voluto poi condividere il premio con tutta l’associazione – "è più di una famiglia, è una condivisione di valori" –, ricordando quando "nel 2022, dopo l’incontro con il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto, per parlare di solidarietà abbiamo deciso di attivare una convenzione a favore di donatori, donatrici e scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

