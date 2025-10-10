al maschio angioino la site specific di jim dine

Tempo di lettura: 3 minuti Il Maschio Angioino di Napoli da oggi accoglie un’altra importante mostra di livello internazionale: ‘Elysian Fields ‘ la site-specific allestita dall’ artista statunitense Jim Dine. L’esposizione sarà visitabile fino al 10 febbraio 2026 e rientra nel programma ‘Napoli contemporanea’, promosso dal Comune di Napoli e curato da Vincenzo Trione. La mostra instaura un dialogo tra il patrimonio storico architettonico di Castel Nuovo e la contemporaneità delle opere del maestro americano. Le 29 installazioni sono state collocate nella Cappella delle Anime del Purgatorio, nella Cappella Palatina, nell’Armeria e nelle due ulteriori sale dell’area archeologica, in relazione con 7 sculture rinascimentali, già presenti nel percorso museale, ma per anni non esposte per motivi di conservazione, mettendo in comunicazione epoche e linguaggi differenti così da offrire un’esperienza immersiva e stratificata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

