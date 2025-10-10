Al-Ittihad, Conceição inizia la sua avventura: è il settimo allenatore portoghese in Saudi Pro League. Le ultime L’Al-Ittihad, uno dei club più prestigiosi dell’Arabia Saudita, ha ufficialmente affidato la panchina a Sérgio Conceição, allenatore portoghese classe 1974, reduce da un lungo e vincente ciclo con il Porto. Con il suo arrivo, la Saudi Pro League . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Al-Ittihad, Conceicao al lavoro: il settimo tecnico portoghese in Saudi Pro League