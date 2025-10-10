Al-Ittihad Conceicao al lavoro | il settimo tecnico portoghese in Saudi Pro League
Al-Ittihad, Conceição inizia la sua avventura: è il settimo allenatore portoghese in Saudi Pro League. Le ultime L’Al-Ittihad, uno dei club più prestigiosi dell’Arabia Saudita, ha ufficialmente affidato la panchina a Sérgio Conceição, allenatore portoghese classe 1974, reduce da un lungo e vincente ciclo con il Porto. Con il suo arrivo, la Saudi Pro League . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: ittihad - conceicao
Al Ittihad, scelto il dopo Blanc: sfuma Spalletti, Conceicao vicino alla panchina
Conceicao nuovo allenatore dell’Al-Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex Milan
Ex Milan, Conceicao vicinissimo all’Al Ittihad: manca solo l’annuncio
AL-ITTIHAD -Conceicao: "Insieme scriveremo una nuova storia" https://ift.tt/jxwDcIT - X Vai su X
L'allenatore portoghese Sergio Conceicao è arrivato in Arabia Saudita. È lui il nuovo Allenatore dell'Al-Ittihad. Dopo l'esperienza al Milan, Conceicao ed il suo staff tecnico proveranno a rilanciare le ambizioni della squadra del bomber Benzema. #allenareman - facebook.com Vai su Facebook
Al-Ittihad, Conceiçao si presenta: "Insieme scriveremo una nuova storia" - Dopo la complicata esperienza sulla panchina del Milan il tecnico portoghese ha deciso di ripartire dall'Arabia ... Si legge su milannews.it
Al Ittihad, scelto il dopo Blanc: sfuma Spalletti, Conceicao vicino alla panchina - Sergio Conceicao ex tecnico del Milan è vicino all’Al Ittihad: il tecnico portoghese pronto a una nuova avventura Il panorama calcistico internazionale continua a muoversi con grande intensità e uno d ... Segnala calcionews24.com