Al Franchini una mattinata sulla disabilità insieme a Laura Rampini e alla ministra Locatelli
Si è svolto giovedì, 9 ottobre, presso la sala riunioni dell’ospedale Franchini l’incontro con Laura Rampini, i rappresentanti e gli assistiti del reparto di Neuroriabilitazione e Riabilitazione Intensiva gestito dalla Cooperativa sociale Luce sul Mare, gli amministratori comunali di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: franchini - mattinata
Sabato 4 ottobre alle 11.30 nel parco Campi Macri, in via Don Franchini a Magreta ', nell'ambito del progetto ministeriale “Sport di Tutti – Parchi”, in collaborazione con Sport e Salute - facebook.com Vai su Facebook