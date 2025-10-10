Al Demodé la festa che celebra gli anni ‘80
Sabato 11 ottobre, al Demodé Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà “Gli anni 80, il ritorno”, il grande party-dance dedicato all’indimenticabile decennio che va dal 1980 al 1989 del secolo scorso, che apre la nuova stagione del locale modugnese, pensata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: demod - festa
Questa sera, sabato 27 settembre, termina la prima edizione di San Rocko Festa della Birra Italiana! In queste serate siete stati tantissimi e ci avete regalato tante belle emozioni. ? Sul palco questa sera salgono i Demode - Tributo ai Depeche Mod - facebook.com Vai su Facebook
Casciana Terme celebra i 70 anni di San Genesio, la festa dei bambini - Casciana Terme, mercoledì 3 settembre 2025 – Migliaia di persone hanno preso parte alla settantesima edizione di San Genesio, la storica “festa dei bimbi” che dal 21 al 25 agosto ha animato Casciana ... Come scrive lanazione.it
La XX Festa del Cinema di Roma celebra vent’anni tra tradizione, innovazione e un forte legame con la città - Significa essere ancora vivi, attraversando trasformazioni necessarie, perché ogni realtà viva cambia nel tempo”, ... Riporta ilmessaggero.it