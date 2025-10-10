Al Comune mancano 22 milioni da multe e tributi il ragioniere generale | Variazione di bilancio entro il 30 novembre

Palermotoday.it | 10 ott 2025

Il Consiglio comunale dovrà approvare, entro la fine di novembre, una nuova variazione di bilancio per correggere i conti alla luce delle minori entrate previste nel 2025. All'appello mancano 22 milioni, attesi in gran parte dalle multe della polizia municipale. Una cifra persino più alta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

