Al cinema sdraiati in un letto king size la novità nelle sale a Genova

10 ott 2025

Si tratta del primo allestimento in Italia negli Uci cinemas, dove ci sono anche anche sedie reclinabili, oltre alla nuova tecnologia degli schermi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

