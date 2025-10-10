Al Cinema Antella si parte per Il Giro del Mondo in 80 Corti

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova e originale iniziativa sta per inaugurare la stagione del Cinema Antella: "Il Giro del Mondo in 80 Corti". Il progetto, nato dalla collaborazione tra SMArt Academy e Amarcort Film Festival, propone un vero e proprio viaggio attraverso la cinematografia mondiale.L'obiettivo è ambizioso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

