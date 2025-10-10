Al Cep un bene confiscato diventa portineria di comunità centro per giovani e sportello sanitario
Nasce oggi a Palermo, all’interno di un bene confiscato alla mafia in via Giacomo Besio, al Cep, una nuova struttura con tre importanti servizi per la cittadinanza: una portineria di comunità, un centro delle politiche giovanili e uno sportello sanitario. Un presidio civico e un esempio concreto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
