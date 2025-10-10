Al Carcere Borbonico il concorso fotografico Periferie confini labili
Per il ciclo “Portfolio. Il Museo Irpino incontra la fotografia”, ideato e promosso dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, è stato inserito in calendario un appuntamento extra.Ritorna nella sezione Irpinia del Museo, presso la sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: carcere - borbonico
Grande Successo per la Rassegna Hirpos: Incontro Speciale con Michele Rigione al Carcere Borbonico
Scandone, al via la stagione: domani la presentazione all’ex Carcere Borbonico
Al Carcere Borbonico la mostra “Irpinia al femminile” celebra le donne nell’arte di Lenzi e Martelli
NEWS Linea Verde oggi presenta un servizio speciale, dedicato a Santa Candida e alla Comunità Ventotenese, con uno spazio dedicato al progetto di recupero del Carcere Borbonico di Santo Stefano. #rai1official #lineaverde - facebook.com Vai su Facebook
“Periferie, confini labili”, torna il concorso fotografico dedicato a De Socio - Il Museo Irpino incontra la fotografia”, ideato e promosso dall’Amministrazione Provinciale di Avellino, è stato inserito in calendario un appuntamento extra. Si legge su corriereirpinia.it