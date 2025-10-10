Al Buzzi nuovo ambulartorio oculistico Visite gratis in San Vincenzo
Apre all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi il nuovo Ambulatorio Oculistico, donato all'ASST Fatebenefratelli Sacco dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L'iniziativa rappresenta un tassello fondamentale della partnership tra l'Ospedale e Fondazione Buzzi, nata per offrire diagnosi precoci, cure tempestive e strumenti concreti a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. L'obiettivo è quello di garantire a un numero sempre maggiore di bambini percorsi di cura avanzati e accessibili a tutti. La donazione rientra nell'ambito della collaborazione globale tra la OneSight EssilorLuxottica Foundation e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sostenere il programma SPECS 2030, il primo impegno internazionale volto ad affrontare su larga scala i problemi di salute visiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
