Apre all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi il nuovo Ambulatorio Oculistico, donato all'ASST Fatebenefratelli Sacco dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L'iniziativa rappresenta un tassello fondamentale della partnership tra l'Ospedale e Fondazione Buzzi, nata per offrire diagnosi precoci, cure tempestive e strumenti concreti a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. L'obiettivo è quello di garantire a un numero sempre maggiore di bambini percorsi di cura avanzati e accessibili a tutti. La donazione rientra nell'ambito della collaborazione globale tra la OneSight EssilorLuxottica Foundation e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sostenere il programma SPECS 2030, il primo impegno internazionale volto ad affrontare su larga scala i problemi di salute visiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Buzzi nuovo ambulartorio oculistico. Visite gratis in San Vincenzo