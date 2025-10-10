Al Bernocchi intervallo in classe a causa del cantiere | gli studenti scioperano in massa

Legnano (Milano), 10 ottobre 2025 –  Gli studenti dell’ istituto Bernocchi di Legnano hanno incrociato le braccia nella mattinata di ieri. Centinaia di ragazzi sono rimasti fuori dai cancelli della scuola per chiedere il ripristino del diritto a vivere l ’intervallo in condizioni di normalità e di usufruire degli spazi scolastici, oggi limitati a causa dei lavori di riqualificazione in corso da anni nel plesso storico di via Bernoc chi. La convivenza  con il cantiere, iniziata tre anni fa, è diventata difficile. Se in un primo momento la comunità scolastica aveva accettato con pazienza i disagi, confidando in una conclusione a breve termine dei lavori, oggi, con l’inaugurazione dell’edificio che sembra non ancora concretizzarsi, la situazione è diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

