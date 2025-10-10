Akragas all' Esseneto arriva il Noto | capitan Cipolla chiama a raccolta il pubblico

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due vittorie consecutive, cinque gol fatti e nessuno subito, l’Akragas SLP torna a giocare allo stadio Esseneto. Domenica alle 15,30 i biancazzurri ospiteranno il Noto, in una partita considerata tutt’altro che semplice."Le insidie ci sono sempre – avverte Giuseppe Marchica – ogni partita ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

akragas - esseneto

