Akragas all' Esseneto arriva il Noto | capitan Cipolla chiama a raccolta il pubblico
Dopo due vittorie consecutive, cinque gol fatti e nessuno subito, l’Akragas SLP torna a giocare allo stadio Esseneto. Domenica alle 15,30 i biancazzurri ospiteranno il Noto, in una partita considerata tutt’altro che semplice."Le insidie ci sono sempre – avverte Giuseppe Marchica – ogni partita ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Negli anni Ottanta, il campo in terra battuta dell'Esseneto, ad Agrigento, si trasformava in un acquitrino ogni volta che pioveva. L'Akragas, con la seconda maglia rossa, lottava in Serie C tra pozzanghere e fango, regalando al pubblico uno spettacolo rude e au
