Akragas all' Esseneto arriva il Noto | capitan Cipolla chiama a raccolta il pubblico

Dopo due vittorie consecutive, cinque gol fatti e nessuno subito, l'Akragas SLP torna a giocare allo stadio Esseneto. Domenica alle 15,30 i biancazzurri ospiteranno il Noto, in una partita considerata tutt'altro che semplice."Le insidie ci sono sempre – avverte Giuseppe Marchica – ogni partita ha.