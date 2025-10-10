Akanji Inter il centrale nerazzurro può sorridere! Successo fondamentale contro la Svezia

Inter News 24 Akanji Inter, il centrale nerazzurro sorride alle qualificazioni ai Mondiali 2026. Successo per 2-0 contro la Svezia e pass più vicino. Blitz è stato e blitz è stato: la Svizzera conquista tre punti cruciali contro la Svezia nella qualificazione agli Europei, con un risultato che si decide tutto nel secondo tempo alla Strawberry Arena di Solna. Al 65?, il capitano svizzero Granit Xhaka sblocca la partita trasformando un rigore, regalando il vantaggio alla sua squadra. La Svezia, nonostante i tentativi di reagire, non riesce a trovare il pareggio. Il gol della sicurezza arriva al 94? grazie a Manzambi, che sigla il 2-0 e mette definitivamente in ghiaccio il risultato.

