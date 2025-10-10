AJ Styles ha ufficialmente confermato la sua intenzione di ritirarsi, e stavolta lo ha detto chiaramente: la fine è vicina. Durante il kickoff show di Crown Jewel, il “Phenomenal One” ha spiegato perché il 2026 segnerà la fine della sua carriera sul ring, citando l’età, la famiglia e il desiderio di concludere con orgoglio. Styles ha ammesso che il tempo, finalmente, sta iniziando a farsi sentire. Pur amando profondamente la competizione, non vuole rischiare di diventare l’ombra di sé stesso: “Sto invecchiando, gente. Se potessi trovare la fonte della giovinezza e berne un paio di sorsi, combatterei per tutta la vita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles spiega perché il 2026 segnerà la fine della sua carriera: “È tempo di pensare alla famiglia”