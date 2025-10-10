aizoOn Technology & Consulting compie 20 anni | Celebrazioni a Torino per un futuro di innovazione tecnologica e persone al centro

aizoOn, società di tecnologia, consulenza e innovazione, celebra a Torino il 20° anniversario della sua fondazione. Intervista a Silvana Candeloro, CEO e Founder di aizoOn aizoOn nasce nel 2005 a Torino con una visione chiara: integrare tecnologia, innovazione e talento umano. Oggi, due decenni dopo, quella visione è diventata realtà. aizoOn è una società di tecnologia e consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale. Presente in Italia, Svizzera, Spagna, Australia e Usa è a ttiva con progetti e soluzioni in 17 paesi, su 5 continenti, presidia più di 50 settori industriali, grazie a un organico di specialisti di oltre 750 persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

