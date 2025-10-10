aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – aizoOn Technology & Consulting, società di tecnologia, consulenza e innovazione, celebra a Torino il ventesimo anniversario della sua fondazione. Nata nel 2005 con l’obiettivo di “integrare tecnologia, innovazione e talento umano,” l’azienda è oggi un attore globale che opera in 17 paesi su 5 continenti.  aizoOn, società di consulenza tecnologica indipendente, supporta la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

aizoon ricerca applicata e impegno etico sostenibile

© Ildifforme.it - aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile

In questa notizia si parla di: aizoon - ricerca

aizoon ricerca applicata impegnoaizoOn Technology & Consulting compie 20 anni: Celebrazioni a Torino per un futuro di innovazione, tecnologica, e persone al centro - La società di tecnologia e innovazione conferma la sua crescita globale e l’impegno su AI e sostenibilità. Da romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Aizoon Ricerca Applicata Impegno