La programmazione messa in campo dagli Amatori Rugby Ascoli 1960 non ruota soltanto al discorso prettamente sportivo. Tante le iniziative che guardano di buon occhio il percorso di crescita dei giovani e il territorio. Importante la stretta sinergia sancita con numerosi istituti scolastici per far conoscere il rugby ai più piccoli. Un discorso volto a favorire il benessere di ragazze e ragazzi attraverso l’attività motoria, ma allo stesso tempo finalizzato a trasmettere anche principi e valori umani a chi ancora non conosce questo sport. Aiutare le famiglie nel processo di avvicinamento può essere possibile agevolando l’accessibilità rivolta soprattutto ai nuclei che versano in condizioni di difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aiuti alle famiglie fragili e allenamenti in inglese