AI in volo sulle migrazioni | il lago Dianchi diventa laboratorio

Ogni inverno, i gabbiani percorrono migliaia di chilometri fino a Kunming, dove l’aria tenue dello Yunnan incontra le acque del lago Dianchi. Quest’anno, accanto alla consueta partecipazione dei residenti, un’infrastruttura di telecamere e droni guidata dall’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di osservare e proteggere questi visitatori stagionali. Un inverno diverso sul lago Dianchi Sulle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

