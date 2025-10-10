AI in volo sulle migrazioni | il lago Dianchi diventa laboratorio

Ogni inverno, i gabbiani percorrono migliaia di chilometri fino a Kunming, dove l’aria tenue dello Yunnan incontra le acque del lago Dianchi. Quest’anno, accanto alla consueta partecipazione dei residenti, un’infrastruttura di telecamere e droni guidata dall’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di osservare e proteggere questi visitatori stagionali. Un inverno diverso sul lago Dianchi Sulle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - AI in volo sulle migrazioni: il lago Dianchi diventa laboratorio

In questa notizia si parla di: volo - migrazioni

Secondo appuntamento della rassegna Il Teatro dei piccoli Il Volo degli Uccelli – Teatro d’attore con pupazzi e ombre Compagnia Il Carro dei Comici (Molfetta) Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 – ore 17.30 Florian Espace – Via Valle Roveto 39, Pescara - facebook.com Vai su Facebook

Naufragio migranti in Sardegna, 17 soccorsi, uno era ferito. Elicotteri in volo per cercare eventuali dispersi #ANSA - X Vai su X

Valerio Bianchi è tornato a Roma a bordo di un volo privato. La mamma: "Ero alle strette" - Nei giorni scorsi era diventato di dominio pubblico l'appello di Ilaria de Paolis, madre di Bianchi, che su Facebook aveva chiesto la possibilità di riportare in Italia il figlio con un volo di Stato. Da romatoday.it