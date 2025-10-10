Ai domiciliari teneva in casa un deposito di bombe carta | trentenne rinviato a giudizio

A processo per l'accusa di avere accumulato 29 chili di materiale esplosivo in casa, tra bombe carta, ordigni artigianali e prodotti pirotecnici vietati: Luigi Pulsiano, 30 anni, di Porto Empedocle è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire adesso davanti al giudice Manfredi Coffari il 22. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

