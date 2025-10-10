AI AI AI! No redattore? Ahi ahi ahi!

È successo a La Provincia, ma poteva capitare ovunque: un articolo “rielaborato” da ChatGPT finisce stampato così com’è, con tanto di frase da chatbot. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

