Agropoli paura in mare per uno yacht in fiamme | soccorse 16 persone dalla Guardia Costiera

L’incidente si è verificato ieri a circa 14 miglia dalla costa cilentana. Fondamentale l’intervento tempestivo delle motovedette e dell’equipaggio, nessun ferito né danni ambientali. Le operazioni di rimorchio concluse in sicurezza al porto di Agropoli. Momenti di paura ieri mattina al largo di Agropoli, dove uno yacht di 50 metri battente bandiera maltese ha rischiato . 🔗 Leggi su 2anews.it

