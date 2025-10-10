Agropoli fiamme su uno yacht di 50 metri | in salvo 16 persone

Paura nella tarda mattinata di ieri, giovedì 9 ottobre, per un principio di incendio sviluppatosi a bordo di uno yacht di circa 50 metri, battente bandiera maltese, a circa 14 miglia al largo della costa di Agropoli. A prendere fuoco, secondo le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agropoli, fiamme su uno yacht di 50 metri: in salvo 16 persone

In questa notizia si parla di: agropoli - fiamme

Auto distrutta dalle fiamme ad Agropoli: corrono i pompieri

Fiamme su uno yacht, messe in salvo 16 persone ad Agropoli

Fiamme su uno yacht, messe in salvo 16 persone ad Agropoli - X Vai su X

Agropoli. Auto in fiamme nella notte scorsa lungo la strada statale 18. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e messo in sicurezza l'area. IL VIDEO #agropoli #incendioauto #vigi - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme su uno yacht, messe in salvo 16 persone ad Agropoli - Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli. Secondo msn.com

Fiamme su uno yacht al largo di Agropoli, Guardia Costiera mette in salvo 16 persone - Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha messo in salvo 16 persone che si trovavano a bordo e che per fortuna non sono rimaste ferite. Scrive ondanews.it