Agrigento proseguono le ricerche per dispersa a Favara per il maltempo
Ad Agrigento prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a Favara per le ricerche della donna dispersa dal 1° ottobre in seguito al maltempo che ha colpito la zona. Sul posto operano droni, soccorritori fluviali, topografi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra e cinofili. Presente anche un’unità di comando locale per il coordinamento dell’intervento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nubifragio Agrigento, 30enne dispersa a Favara: proseguono le ricerche
Favara, 9 ottobre — Proseguono le ricerche di Marianna Bello, 38 anni, madre di tre figli, scomparsa durante l’alluvione del 1° ottobre. L’unità cinofila dei Carabinieri è tornata in campo oggi, setacciando le aree più colpite con il supporto di volontari e t - facebook.com Vai su Facebook
