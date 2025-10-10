Agricoltura filiera pronta a utilizzo di droni per irrorazione di precisione
Comunicato stampa Confronto tra Università, politica e imprese Il mondo agricolo e della meccanica è pronto a cogliere le opportunità dell’irrorazione di precisione con droni. Lo hanno ribadito con forza le associazioni di categoria nel corso del convegno “Droni . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: agricoltura - filiera
Tabacco, Lorito (Federico II): “La filiera integrata è la chiave per i territori, i giovani e il rilancio dell’agricoltura”
Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
#Agricoltura, #Federacma: filiera pronta ai droni per irrorazione. Confronto ad #Agrilevante - X Vai su X
Filiera Puglia è il programma con cui vogliamo sostenere e rafforzare l’agricoltura e l’agroindustria pugliese nei prossimi cinque anni. Oggi sono stato in provincia di Foggia, il cuore della nostra produzione agricola, dove però solo il 30% di ciò che coltiviamo v - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura sociale, Toscana pronta a varare bando da 3 milioni - Un cuore formato da una serie di tante mani intrecciate: è il nuovo contrassegno che d'ora in poi identifica una fattoria sociale in Toscana. Si legge su ansa.it
Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri - La filiera lattiero casearia si conferma pilastro del sistema agroalimentare nazionale, con risultati di grande rilievo sia sul fronte interno che internazionale. Scrive adnkronos.com