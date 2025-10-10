Comunicato stampa Confronto tra Università, politica e imprese Il mondo agricolo e della meccanica è pronto a cogliere le opportunità dell’irrorazione di precisione con droni. Lo hanno ribadito con forza le associazioni di categoria nel corso del convegno “Droni . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Agricoltura, filiera pronta a utilizzo di droni per irrorazione di precisione