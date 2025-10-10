Agricoltore ferito nei campi da un colpo d' arma da fuoco | nei guai il presunto autore
Un colpo sbagliato che poteva risultare fatale. Come riportato da RavennaToday, i carabinieri della stazione di Conselice, hanno denunciato un 69 enne per il reato di lesioni colpose. Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata da un 42enne, residente nella provincia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
