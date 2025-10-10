Aggressioni in corsia Cgil Udine | Militarizzare gli ospedali non è la soluzione

Non bastano più le telecamere e la sorveglianza armata per fermare le aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari. A dirlo è Andrea Traunero, segretario della Funzione pubblica Cgil di Udine, che dopo il nuovo episodio di violenza avvenuto nell’ospedale di Latisana chiede di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Aggressioni in corsia, Cgil Udine: "Militarizzare non basta, serve riflettere sulle carenze della sanità" - Cgil di Udine Andrea Traunero chiede un cambio di approccio: "Chi aggredisce non ha alibi, ma la crescente pressione sui repar ...

