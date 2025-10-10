Aggressione a Montesarchio divieto di accesso ai locali per i 4 giovani

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, al termine delle attività istruttorie effettuate dalla Divisione Polizia Anticrimine, sono stati emessi dal Questore della Provincia di Benevento i provvedimenti d.ac.ur. nei confronti delle quattro persone che nella notte del 05.10.2025 in Montesarchio, all’esterno di un locale di pubblico trattenimento, dapprima immobilizzavano un minore degli anni 18, per poi colpirlo ripetutamente mediante l’uso di un manganello nonché con pugni e calci alla testa, all’addome e al torace, cagionando gravissime lesioni personali all’aggredito, al momento ricoverato all’ospedale San Pio in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it