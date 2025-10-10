Aggressione a Monteforte Irpino sprangate sotto casa | Volevano uccidermi
«Mi volevano uccidere. Mi hanno atteso sotto casa e non appena ho aperto il portone, mi hanno preso a sprangate. Non si sono fermati nemmeno quando ero a terra. Hanno continuato a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Aggressione violenta a Monteforte Irpino: ferito il dirigente di Irpiniambiente
Avellino - Una violenta aggressione si è consumata all’alba ad Avellino, nel rione Aversa, ai danni di Carmine Laudonia, 62 anni, dirigente della sede di Monteforte Irpino della società provinciale Irpiniambiente, che gestisce la raccolta e lo smaltiment… - X Vai su X
Aggressione a colpi di spranga al responsabile della sede di Irpiniambiente - Una brutale aggressione a colpi di spranga ai danni di Carmine Laudonia, 62 anni, responsabile della sede di Irpiniambiente in via Rivarano a Monteforte Irpino. Si legge su irpinianews.it