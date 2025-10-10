Aggredita gettata a terra e rapinata in strada a Milano

Prima l’aggressione e la rapina in strada, poi le manette. Un uomo di 25 anni, cittadino dello Sri Lanka, é stato arrestato dalla polizia per rapina nella notte tra giovedì e venerdì dopo aver derubato una donna di 66 anni all’angolo tra Viale Stelvio e via Valtellina (zona Farini) nella notte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ragazza di 17 anni aggredita mentre fa jogging: «Gettata a terra, ha tentato di violentarla». L'incubo, poi la fuga

Una ragazza di 17 anni che stava facendo jogging è stata aggredita da un giovane che l'ha seguita in bicicletta, l'ha bloccata e gettata a terra e ha tentato di violentarla: è successo in un parco pubblico di Poggibonsi (Siena). - facebook.com Vai su Facebook

Aggredita, gettata a terra e rapinata in strada a Milano - È successo all'angolo tra viale Stelvio e via Valtellina nella notte tra giovedì e venerdì 10 ottobre. Segnala milanotoday.it

Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione ... Scrive tg24.sky.it